Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Altın Madalya Çinli Sporcunun - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Altın Madalya Çinli Sporcunun

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan halter final müsabakalarında Çinli sporcu Huanhua Liu, erkekler 102 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Liu, koparmada 186 kilo, silkmede 220 kilo kaldırarak toplamda 406 kilo ile birinci oldu. Gümüş madalyayı Özbekistanlı Akbar Djuraev, bronz madalyayı ise Belaruslu Yauheni Tsikhantsou kazandı.

11.08.2024 00:40
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halterde final müsabakaları yapıldı.

South Paris Arena'daki erkekler 102 kilo mücadelelerinde Çinli sporcu Huanhua Liu, koparmada 186 kilo, silkmede de 220 kilo kaldırırken toplamda 406 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

Özbekistanlı Akbar Djuraev, koparmada 185, silkmede 219 kiloyla toplamda 404 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

Oyunlara bireysel sporcu olarak katılan Belaruslu Yauheni Tsikhantsou, koparmada 183, silkmede de 219 kilo kaldırıp toplamda 402 kiloya ulaşarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Altın Madalya Çinli Sporcunun - Son Dakika
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