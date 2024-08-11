Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollandalı Harrie Lavreysen Keirin Kategorisinde Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşı erkekler keirin kategorisinde Hollandalı Harrie Lavreysen, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da erkek bisikletçiler, keirin kategorisinde mücadele etti.
Harrie Lavreysen'in ilk sırada bitirdiği yarışlarda Avustralyalı Matthew Richardson ikinci, aynı ülkeden Matthew Glaetzer, üçüncü oldu.
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