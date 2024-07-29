Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.
Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.
Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.
Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Japonya
|4
|2
|1
|7
|Avustralya
|4
|2
|6
|ABD
|3
|6
|3
|12
|Fransa
|3
|3
|2
|8
|Güney Kore
|3
|2
|1
|6
|Çin
|3
|1
|2
|6
|İtalya
|1
|2
|3
|6
|Kazakistan
|1
|2
|3
|Belçika
|1
|1
|2
|Almanya
|1
|1
|Hong Kong
|1
|1
|Özbekistan
|1
|1
|Büyük Britanya
|2
|2
|4
|Brezilya
|1
|2
|3
|Kanada
|1
|1
|2
|Fiji
|1
|1
|Kosova
|1
|1
|Moğolistan
|1
|1
|Polonya
|1
|1
|Tunus
|1
|1
|İsveç
|2
|2
|Mısır
|1
|1
|İspanya
|1
|1
|Macaristan
|1
|1
|Hindistan
|1
|1
|Moldova
|1
|1
|Meksika
|1
|1
|Güney Afrika
|1
|1
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya İlk Sırada - Son Dakika
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