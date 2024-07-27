Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo kategorisinde mücadele eden Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda Fransız rakibi Shirine Boukli'ye ipponla mağlup olarak elendi. Beder'in elenmesiyle Türkiye judo takımının madalya umudu azaldı.
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27.07.2024 12:24:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi - Son Dakika
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