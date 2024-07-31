Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 100 Metre Sırt Üstü Kategorisinde Olimpiyat Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 100 Metre Sırt Üstü Kategorisinde Olimpiyat Rekoru Kırıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan yüzme branşında kadınlar 100 metre sırt üstü kategorisinde Avustralyalı Kaylee McKeown olimpiyat rekoru kırdı. Tokyo 2020'de kırdığı rekorunu geliştiren McKeown, Paris'te 57 saniye 33 saliseyle altın madalya kazandı. Gümüş madalya ABD'li Regan Smith'in olurken, bronz madalya da vatandaşı Katharine Berkoff'un oldu.

31.07.2024 00:31
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında kadınlar 100 metre sırt üstü kategorisinde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta Avustralyalı Kaylee McKeown altın madalyaya uzandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 saniye 47 saliseyle olimpiyat rekoru kıran McKeown, Paris'te 57 saniye 33 saliseyle kendisine ait rekoru geliştirdi.

Gümüş ve bronz madalya ise ABD'ye gitti. Regan Smith, 57 saniye 66 saliseyle gümüş, vatandaşı Katharine Berkoff ise 57 saniye 98 saliseyle bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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