Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının kadınlar 100 metre serbest yarışını son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem kazandı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 100 metre serbest finalleri yapıldı.
Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, 52.16'lık derecesiyle altın, ABD'li Torri Huske 52.29'la gümüş ve Hong Konglu Siobhan Bernadette Haughey 52.33'le bronz madalya kazandı.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 100 Metre Serbest Yarışını İsveçli Sarah Sjoestroem Kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?