Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 200 Metre Yarışında Gabrielle Thomas Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 200 metrenin finalleri gerçekleştirildi.
Gabrielle Thomas 21.83'le altın madalyaya uzanırken, Saint Lucialı Julien Alfred 22.08'le gümüş, ABD'li Brittany Brown ise 22.20'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
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