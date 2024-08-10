Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 400 Metre Finalinde Marileidy Paulino Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 400 metre finalleri yapıldı.
Stade de France'da gerçekleştirilen yarışlarda Dominik Cumhuriyetli Marileidy Paulino, Fransız atlet Marie-Jose Perec'in Atlanta 1996 Olimpiyat Oyunları'nda 48.53'lük süresiyle kırdığı olimpiyat rekorunu 48.17'yle kırarak altın madalya kazandı.
Bahreynli Salwa Eid Naser 48.53 süresiyle gümüş madalya kazanırken, Polonyalı Natalia Kaczmarek ise 48.98'le bronz madalyaya uzandı.
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