Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Basketbol Yarı Finalistleri Belli Oldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kadınlar kategorisinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Bercy Arena'da oynanan çeyrek final maçlarının ardından ABD, Avustralya, Fransa ve Belçika adını yarı finale yazdırdı.

Oyunlarda çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

Sırbistan-Avustralya: 67-85

İspanya-Belçika: 66-79

Almanya-Fransa: 71-84

Nijerya-ABD: 74-88

Yarı final eşleşmeleri ve yarın Bercy Arena'da oynanacak maçların TSİ programı ise şu şekilde:

18.30 ABD-Avustralya

22.00 Fransa-Belçika