Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Dörtlü Kürek Finalleri Yapıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar dörtlü kürek kategorisinde finaller yapıldı.
Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda Büyük Britanya 6 dakika 16 saniye 31 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Hollanda, 6 dakika 16 saniye 46 saliselik süreyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Almanya ise 6 dakika 19 saniye 70 saliseyle bronz madalya aldı.
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