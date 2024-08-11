Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Hız Kategorisinde Altın Madalya Yeni Zelandalı Ellesse Andrews'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşında kadınlar hız kategorisinde Yeni Zelandalı Ellesse Andrews, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da kadın bisikletçiler, hız kategorisinde mücadele etti.
Yeni Zelandalı Ellesse Andrews, altın madalyaya ulaşırken Alman Lea Friedrich ikinci, Büyük Britanyalı Emma Finucane, üçüncü oldu.
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