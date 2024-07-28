Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kano slalom kayakta madalyalar sahiplerini buldu.

Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen müsabakalarda, annesi ve babası da kano sporcusu olan Avustralyalı Jessica Fox, 96 saniye 8 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Polonyalı sporcu Klaudia Zwolinska 97 saniye 53 saliseyle gümüş madalyaya uzanırken, Büyük Britanyalı Kimberley Woods ise 98 saniya 94 saliselik süresiyle bronz madalya kazandı.