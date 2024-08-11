Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint erkekler kayak tekli 1000 metre finalleri yapıldı.
Nautical St-Flat'taki müsabakalarda Çekyalı Josef Dostal, 3 dakika 24 saniye 7 saliselik süresiyle altın madalyaya uzanan isim oldu.
Macaristanlı Adam Varga, 3 dakika 24 saniye 76 saliseyle gümüş madalya kazanırken Bir diğer Macaristanlı sporcu Balint Kopasz 3 dakika 25 saniye 68 saliseyle bronz madalya aldı.
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