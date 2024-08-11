Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint kadınlar 200 metre finalleri yapıldı.
Nautical St-Flat'taki müsabakalarda Kanadalı Katie Vincent, 44 saniye 12 saliselik süresiyle altın madalyaya uzandı.
ABD'li Nevin Harrison, 44 saniye 13 saliseyle gümüş madalya elde ederken Kübalı Yarisleidis Cirilo Duboys, 44 saniye 36 saliselik derecesiyle bronz madalya kazandı.
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