Samet Gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi - Son Dakika
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Spor

Samet Gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi

Milli boksör Samet Gümüş, Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında Kazak rakibi Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek organizasyondan elendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı izleyerek Samet'i teselli etti.

30.07.2024 21:27
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

Kaynak: İHA

Kazakistan, Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi - Son Dakika

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