Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlar devam ediyor

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlar devam etti.

Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Alican Kaynar-Beste Kaynakcı ikilisi, kendi serilerini 18. sırada tamamladı.

Finlandiya ekibinde yer alan Türk asıllı sporcu Sinem Kurtbay da Akseli Keskinen ile birlikte bu kategoride yarıştı.

Kurtbay-Keskinen ikilisi yarışı dördüncü sırada tamamlayarak yarın yapılacak finalde yer almaya hak kazandı.