Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nacra 17 Karışık Takım Kategorisinde İtalya Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken Nacra 17 karışık takım kategorisinde finaller yapıldı.
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Caterina Banti-Ruggero Tita ikilisinden oluşan İtalya, altın madalyanın sahibi oldu.
Arjantinli Eugenia Bosco-Mateo Majdalani ikilisi gümüş madalya elde ederken, Yeni Zelandalı Erica Linda Dawson ve James Micah Wilkinson ise bronz madalya kazandı.
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