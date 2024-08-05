Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Portekizli Triatlon Sporcusu Kirliliğe Dikkat Çekti - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Portekizli Triatlon Sporcusu Kirliliğe Dikkat Çekti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarışın ardından su kirliliğine dikkat çekti. Vilaca, suyun berrak olmasının önemli olmadığını, suya bakterilerin karıştığını ve bunun görülememesinin asıl sorun olduğunu belirtti.

05.08.2024 13:48
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarışın ardından kirliliğe dikkati çekerek, "Asıl problem suyun ne kadar berrak olduğu değil. Suda bakteriler var ve siz bunu görmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Alexandre Köprüsü'nde yapılan müsabakaların ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Vilaca, sözlerine yarışla ilgili konuşarak başladı.

Müsabakanın başlangıcının çok güzel bir alanda yapıldığını aktaran Portekizli sporcu, yarışırken Eyfel Kulesi ve Champ Elysee gibi noktaları görmenin kendisi adına ikonik olduğunu söyledi.

Fransız vatandaşların triatlon sporuna çok ilgi gösterdiğini ve tüm sokakları doldurduğunu anlatan Portekizli sporcu, "Bugün çok fazla destek verdiler, tezahüratta bulundular. Gerçekten çok güzeldi. Çarşamba günü burada bireysel yarışta beşinci olmuştum, şimdi takım olarak yine beşinci olduk. Benim ilk olimpiyat serüvenimdi bu." açıklamasını yaptı.

Sen Nehri'nin suyuyla ilgili de konuşan Vilaca, "Aslına bakılırsa suyun kalitesi en iyi noktada değildi. Buraya geldiğimizden beri Sen Nehri'nde hiç antrenman yapamadık. Çünkü hastalanma riski çok yüksekti. Bugün, çarşamba günkü bireysel yarışa göre daha iyi yüzdüm. Çünkü kendimi nerede koruyacağımı çok daha iyi biliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nehir bugün biraz daha kirliydi"???????

Yarışma sırasında Sen Nehri'ne girdikleri andan bahseden Vasco Vilaca, "İlk atladığınızda kötü kokmuyor, suyun tadı da kötü gelmiyor. Ancak nehir bugün biraz daha kirliydi. Yüzerken çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Bundan daha kirli yerlerde de yüzdüm. Fakat asıl problem suyun ne kadar berrak olduğu değil. Suda bakteriler var ve siz bunu görmüyorsunuz. Yarışın ardından temizlenmek zorundasınız." şeklinde konuştu.

Belçikalı sporcu Claire Michel'in çarşamba günü yapılan bireysel yarışların ardından E.Coli (Koli basili) bakterisi sebebiyle hasta olması hakkında da konuşan Vilaca, şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle sudan oldu. Olimpiyat Köyü'nde çok fazla insan birbiriyle iletişim içinde. Köyde, nehirde yüzmeyen birçok sporcu da hasta oldu. Ama Belçikalı sporcu buradaki yarışın ardından hastalandı, semptomlar da onu gösteriyordu. Tüm dünyada sular çok kirli. Tabii ki bu sebeple dünyanın her yerindeki yarışların ardından sporcular hasta oluyor, sadece Paris'te değil."

Vilaca son olarak, Sen Nehri'nin sporcular için ne kadar riskli olduğuna vurgu yaparak, "Burada mecbur kalmasam kesinlikle yüzmezdim. Su çok kirli. Ancak buradaki alan, yarış için gerçekten çok güzel. Etraftaki yapılar çok güzel. Eğer su biraz daha temiz olsaydı, kariyerimdeki en güzel yarış bu olacaktı. Benim adıma ikonik bir yer." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Portekizli Triatlon Sporcusu Kirliliğe Dikkat Çekti - Son Dakika
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