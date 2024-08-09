Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tara Davis-Woodhall Kadınlar Uzun Atlamada Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar uzun atlamada Tara Davis-Woodhall, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar uzun atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Tara Davis-Woodhall 7.10'la altın madalyaya uzanırken, Alman Malaika Mihambo 6.98'le gümüş, ABD'li Jasmine Moore 6.96'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
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