Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kadınlar +67 kiloda madalya alan isimler belli oldu.
Grand Palais'teki müsabakaların finalinde Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı mağlup eden Fransız Althea Laurin, altın madalyaya ulaştı.
Osipova'nın gümüş madalya aldığı bu kategoride milli sporcu Nafia Kuş Aydın ile Güney Koreli Dabin Lee, bronz madalya kazandı.
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