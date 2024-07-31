Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Triatlon Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Triatlon Finalleri Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar ve erkekler triatlon finalleri Alexandre Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Sen Nehri'nde yüzülen yarışlarda, nehrin kirli olması sebebiyle antrenman yapamayan sporcular bugün finalleri tamamladı. Kadınlarda Fransız sporcu Cassandre Beaugrand altın, İsviçreli Julie Derron gümüş, Büyük Britanyalı Beth Patter ise bronz madalya kazandı. Erkeklerde ise Büyük Britanya'dan Alex Yee altın, Yeni Zelandalı Hayden Wilde gümüş, Fransız Leo Bergere bronz madalya sahibi oldu.

31.07.2024 20:05
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda ve erkeklerde triatlon finalleri bugün gerçekleştirildi.

Alexandre Köprüsü'nde gerçekleştirilen oyunlarda sporcular, Sen Nehri'nde yüzdü.

Nehrin kirli olması sebebiyle 2 gün antrenman yapamayan, dün de yarışlara başlayamayan sporcular, bugün finalleri tamamladı.

Kadınlarda Fransız sporcu Cassandre Beaugrand altın, İsviçreli Julie Derron gümüş, Büyük Britanyalı Beth Patter ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise Büyük Britanya'dan Alex Yee altın, Yeni Zelandalı Hayden Wilde gümüş, Fransız Leo Bergere de bronz kazandı.

Kaynak: AA

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