Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Eden Genç Yüzücü Kuzey Tunçelli: Gurur Duydum - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Eden Genç Yüzücü Kuzey Tunçelli: Gurur Duydum

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunların kendisi için iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, Türkiye'nin gururu olmanın önemini vurguladı.

09.08.2024 12:20
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunların kendisi için iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gururu olmak çok önemliydi ve bunu başarmak beni inanılmaz mutlu etti." dedi.

Milli yüzücü, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen maraton yüzme yarışının ardından Alexandre 3 Köprüsü'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

1500 metre serbest stilde final yüzen ve dünya gençler rekoru kırarak 5. olan Tunçelli, Paris'te iyi bir deneyim elde ettiğini vurgulayarak, "Önceki yarışta çok iyi hissettim. Türkiye'nin gururu olmak çok önemliydi ve bunu başarmak beni inanılmaz mutlu etti. Bu yarışa gelecek olursak, ilk tecrübemdi. Benim için kötü bir yarıştı ama iyi bir tecrübeydi. Sonrasında ne olur bilemem ama şu anda havuzdan devam edeceğim gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

"Herkes benimle gurur duydu"

Sen Nehri'nde yarışmanın çok zor olduğuna dikkati çeken genç sporcu, şöyle devam etti:

"Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Daha uygun bir ortamda olsaydı benim için güzel bir yarış olurdu. Fakat akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu. Suyun içini göremiyordum, kendi elimi göremiyordum. Bu da yarış sırasında çok kötü etkiliyor. Kafanızı kaldırıp bakmanız gerekiyor gittiğiniz yere ve bu da çok yoruyor."

Kendisine gelen olumlu mesajlardan dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Kuzey Tunçelli, "Büyük bir başarıydı benim için. Herkes benimle gurur duydu. Hedeflerimin, çalışmalarımın karşılığını aldığımı hissettim, bu da çok anlamlıydı. İnşallah ilerleyen dönemlerde benim adıma her şey daha güzel olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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