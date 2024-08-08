Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı boksör Oleksandr Khyzhniak altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 80 kiloda Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 80 kilo finali yapıldı.
Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak, finalde Kazak Nurbek Oralbay'ı 3-2 yenerek altın madalyaya uzandı.
Bu kategoride bronz madalyaları Dominik Cumhuriyeti'nden Cristian Javier Pinales ile Kübalı Arlen Lopez Cardona kazandı.???????
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