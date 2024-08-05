Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Milli Yelkencilerin Yarışı Olumsuz Koşullar Nedeniyle İptal Edildi

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı'nın bugünkü yarışı, olumsuz koşullar nedeniyle yapılamadı.
Marsilya Marina'da bugün yapılması planlanan yelken branşında 470 karışık takım yarışları, olumsuz koşullar nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı'nın mücadelesi, yarın devam edecek.
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