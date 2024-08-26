Paris 2024 Paralimpik Oyunları Meşalesi Yola Çıktı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Meşalesi Yola Çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları meşalesi, Fransa'nın birçok noktasını dolaşarak 28 Ağustos'ta yapılacak açılış törenine ulaşacak. Oyunlarda yaklaşık 4 bin 400 sporcu yarışacak.

26.08.2024 17:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları meşalesi, 28 Ağustos'ta yapılacak açılış törenine kadar ev sahibi Fransa'nın birçok noktasını dolaşacak.

İlk paralimpik oyunlarının yapıldığı İngiltere'nin Stoke Mandeville köyünden dün yola çıkarak, iki ülkeyi birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde Fransız sporcularla buluşan paralimpik ateşi, oyunların süreceği gün sayısını temsilen 12 meşaleye ayrıldı.

Olimpiyat ateşinin, 28 Ağustos'ta Paralimpik Oyunları'nın açılış töreniyle son bulacak yolculuğu boyunca 50'den fazla şehri dolaşması bekleniyor.

Yarın başkent Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesine ulaşacak paralimpik oyunları ateşi, açılış gününde Paris'in önemli tarihi noktalarına taşınacak.

28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yaklaşık 4 bin 400 sporcu yarışacak.

Kaynak: AA

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