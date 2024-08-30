Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Çevik finale yükselemedi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında erkekler R4 karışık 10 metre yatarak havalı tüfek SH2 sınıfında milli sporcu Hakan Çevik, finale yükselemedi.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen para atıcılık müsabakalarında Hakan Çevik, kendi kategorisindeki elemelerde mücadele etti.
Milli sporcu, 29 sporcu arasında 619.1 puanla 28. oldu. İlk 8'in finale kaldığı yarışta milli sporcu elendi.
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