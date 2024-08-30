Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi çeyrek finalde elendi

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde milli sporcular Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ikilisi, WD 20 sınıfında çeyrek finalde elendi.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 5 numaralı seribaşı olan Merve Cansu-Neslihan ikilisi, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı olan Tayvan'dan Tzu Yu Lin-Shiau Wen Tian'la karşılaştı.

Setleri 11-7, 11-6 ve 11-8 kaybeden milli sporcular sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Merve Cansu ve Neslihan'ın oyunlardaki mücadelesi bireysel kategoride devam edecek.