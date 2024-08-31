Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Serap Demirkapu Yarışmadı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Serap Demirkapu, kadınlar cirit atma F13 finalinde yarışmadı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında kadınlar cirit atma F13 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.

Milli sporcu Serap yarışmaya katılmadığı için bu kategoride mücadele edemedi.

Toplam 10 sporcunun yarıştığı finalde altın madalyayı 47.07'lik derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kırarak Çin'den Yuping Zhao elde etti. Gümüş madalyayı Tarafsız Paralimpik Sporcuları'nı Anna Kulinich Sorokina, bronz madalyayı ise Avusturya'dan Natalija Ejer kazandı.