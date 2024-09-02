Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Atıcılardan Finale Kalama Başarısı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfında milli sporcular Muhrarem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, finale kalamadı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında Muharrem Korhan Yamaç ile Murat Oğuz, mücadele etti.

Muharrem Korhan Yamaç 25 sporcu arasında 561 puanla 15'inci, Murat Oğuz ise 540 puanla 18'inci oldu. Sıralamada ilk 8'e giremeyen milli sporcular oyunlara veda etti.