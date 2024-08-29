Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi yarı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde çiftler kategorisinde mücadele eden Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında yarı finale çıktı. Rakiplerini yenen milli sporcular, bronz madalyayı garantiledi. Yarı finalde Çinli rakipleriyle karşılaşacaklar.

29.08.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim çiftiyle karşılaştı.

2016 Rio'da altın, 2012 Londra ve 2020 Tokyo'da gümüş madalya alan rakiplerini 11-4, 11-7 ve 11-6 setlerle yenen milli sporcular, tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantileyen milli sporcular, finale çıkabilmek için yarın TSİ 19.00'da Çinli Fu Liu-Xiang Zhai ikilisiyle karşılaşacak. Milli sporcular bu maçı kazanırsa 31 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.00'te final maçına çıkacak. Abdullah-Nesim ikilisi yarı finali kaybederse, bronz madalya alacak.

Kaynak: AA

Abdullah Öztürk, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement