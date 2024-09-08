Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda en iyi derecesini elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda en iyi derecesini elde etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 23. sırada tamamlayarak en iyi derecesini elde etti. Türkiye, 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya kazanarak toplamda 28 madalya elde etti. Bu sonuçla Türkiye, 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15. ülke oldu.

08.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, madalya sıralamasında 23'üncü tamamlayarak "en iyi derecesini" elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, rekorlar kırdığı oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla 23. sırada bitirdi.

Tokyo 2020'de 45'inci olan Türkiye, paralipik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.

En fazla madalya alan 15. ülke

Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.

Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci ay-yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Zirve Çin'in

Madalya sıralamasında zirve, Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.

Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1- Çin947650220
2- Büyük Britanya494431124
3- ABD364227105
4- Hollanda27171256
5- Brezilya25263889
6- İtalya24154271
7- Ukrayna22283282
8- Fransa19282875
9- Avustralya18172863
10-Japonya14101741
23- TÜRKİYE6101228

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda en iyi derecesini elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:28:04. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda en iyi derecesini elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement