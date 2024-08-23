Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın Tarihi

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları için geri sayım sürerken, engelli sporculara yönelik bu organizasyonun geçmiş 64 yıl önceye dayanıyor.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunlar öncesinde hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, organizasyonun 64 yıllık tarihi ele alındı.

Türkiye'nin de 94 sporcuyla yer alacağı organizasyona Mülteci Takımı'nın yanı sıra 183 ülkeden 4 bin 400 sporcu dağıtılacak 549 madalya için mücadele edecek.

Oyunlar tarihi ise 64 yıl, engellilere yönelik spor etkinlikleri ise 136 yıl önceye dayanıyor. Engellilere yönelik bilinen ilk spor kulübü 1888 yılında Berlin'de kuruldu. 2. Dünya Savaşı'na kadar pek aktif olmayan bu spor kulüpleri daha sonra 1944 yılında İngiltere'deki çalışmalarla hız kazandı. Dr. Ludwig Guttmann, Stoke Mandeville Hastanesinde engellilere yönelik çalışmalarıyla dikkati çekmeye başladı. Bu hastanede omurilik yaralanmaları merkezi açıldı ve tedavi amaçlı yapılan rehabilitasyon sporu zamanla rekabetçi bir spora dönüştü. Bu kapsamda da 1948 Londra Olimpiyat Oyunları ile aynı tarihte "1. Stoke Mandeville Tekerlekli Sandalye Oyunları" düzenlendi.

İlk paralimpik oyunlar 1960 Roma

Engelli sporcuların, olimpiyat sporcuları gibi eşit şartlarda yarışmasına imkan tanıyan paralimpik oyunların ilki 1960 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşti. 1960 Roma'ya 53 ülkeden 57 sporcu katılarak, 8 branşta mücadele etti.

1964 Tokyo Paralimpik Oyunları, paralimpik bayrağın göndere, marşının ise ilk kez çalındığı oyunlar olarak tarihe geçti. Bu oyunları 1968 Tel Aviv, 1972 Heidelberg, 1976 Toronto, 1980 Arnhem, 1984 New York, 1988 Seul, 1992 Barselona, 1996 Atlanta, 2000 Sidney, 2004 Atina, 2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo takip etti.

1988'den beri olimpiyat ve paralimpik oyunlar aynı şehirde

Dünyada spor için 1988 yılında çok önemli bir adım atıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Paralimpik Komitesinin anlaşmasıyla olimpiyatların hemen ardından aynı şehirde paralimpik oyunlar da düzenlenmeye başlandı.

Fransa'nın başkent Paris ise engelli sporunun zirvesine ilk kez ev sahipliği yapacak.