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Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak - Son Dakika

Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak

02.02.2022 10:18
Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak

Judoda grand slam müsabakaları, 5-6 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

Judoda grand slam müsabakaları, 5-6 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Paris Grand Slam'de, 55 ülkeden 172'si erkek toplam 315 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda, Türkiye üç sporcu ile tatamide yer alacak.

Müsabaka programına göre 5 Şubat'ta kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 6 Şubat'ta ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, madalya mücadelesi yapacak.

Milli kafile, yarın hava yoluyla Paris'e gidecek.

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Grand Slam, Fransa, Milli, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak - Son Dakika Spor


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