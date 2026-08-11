Paris Saint-Germain, Aston Villa'dan Lucas Digne'i transfer etti
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, eski Aston Villa oyuncusu Lucas Digne'yi transfer etti ve 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1 devlerinden Paris Saint-Germain resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Aston Villa forması giyen eski oyuncusu Lucas Digne'yi kadrosuna kattığını ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
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