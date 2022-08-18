Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi

Bomba transferlerle yeni sezona giren Galatasaray'ın durmaya hiç niyeti yok. Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Icardi'ye kancayı takan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile görüşecek.
Haber Global'in aktardığına göre, Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu, geçen sezon Paris Saint-Germain'in formasıyla 30 maçta süre alırken 5 gol kaydetti. PSG ile toplamda 92 maç oynayan Arjantinli yıldız, Fransız devine 38 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.
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