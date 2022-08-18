Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi

18.08.2022 16:39

Fransız devi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılması gündemde olan Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara'nın Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'da olduğu iddia edildi. Arjantinli yıldızın transferi yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

Bomba transferlerle yeni sezona giren Galatasaray'ın durmaya hiç niyeti yok. Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Icardi'ye kancayı takan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile görüşecek.

WANDA NARA, İSTANBUL'DA

Haber Global'in aktardığına göre, Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

GEÇEN SEZON YALNIZCA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu, geçen sezon Paris Saint-Germain'in formasıyla 30 maçta süre alırken 5 gol kaydetti. PSG ile toplamda 92 maç oynayan Arjantinli yıldız, Fransız devine 38 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

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Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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