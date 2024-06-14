Paris Saint Germain, kaleci Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint Germain, Rus takımı Krasnodar'dan kaleci Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
PSG'den yapılan açıklamada, "25 yaşındaki kaleci Matvey Safonov'un 2029 yılına kadar kulüple sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
Rus kaleci, geçen sezon Krasnodar formasıyla 30 maçta koruduğu kalesinde 27 gol görürken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.
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