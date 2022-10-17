Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etti! Marsilya kalecisinin, Messi'ye karşı aldığı önlem gündem oldu - Son Dakika
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Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etti! Marsilya kalecisinin, Messi'ye karşı aldığı önlem gündem oldu

17.10.2022 00:17
Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etti! Marsilya kalecisinin, Messi'ye karşı aldığı önlem gündem oldu

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'yı 1-0 yendi. Mücadelenin ilk yarısında Messi'nin kullandığı frikikte Marsilya kalecisi Lopez'in tüm futbolcuları topun önüne çağırmasıyla oluşan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Frikikte Messi'nin vuruşunda top tüm futbolcuları geçerek direğe takıldı.

Paris Saint-Germain ile Marsilya, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken Messi'nin kullandığı frikik sırasında yaşananlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

GALİBİYETİ NEYMAR GETİRDİ

Karşılaşmada Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Neymar kaydetti. 35. dakikada ise Messi'nin kullandığı frikikte Parc des Princes'te ilginç anlar yaşandı.

Dünya, Messi'nin kullandığı frikik öncesi Marsilya kalecisinin aldığı önlemi konuşuyor
Görüntü: beIN Sports
Dünya, Messi'nin kullandığı frikik öncesi Marsilya kalecisinin aldığı önlemi konuşuyor
Görüntü: beIN Sports

MESSI'NİN FRİKİĞİ OLAY OLDU

Igor Tudor'un teknik diretkörlüğünü yaptığı Marsilya'da kaleci Lopez, Messi'nin topun başına geçtiği frikik vuruşu öncesinde tüm takımı ceza sahası içine çağırdı. Marsilya'nın tüm oyuncuları topun önüne geçerken ortaya çıkan görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda top futbolcuları geçerek direğe takıldı.

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SON DAKİKA: Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etti! Marsilya kalecisinin, Messi'ye karşı aldığı önlem gündem oldu - Son Dakika
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