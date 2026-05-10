Parmos Bordo, Göztepe'yi Yenerek Seride 1-0 Öne Geçti

?Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Parmos Bordo Basketbol, sahasında Göztepe'yi 84-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 42-42 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Parmos Bordo Basketbol, rakibini 84-76 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci mücadele, 12 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
