Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

İtalyan devi Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta forma giymemişti.
La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre, Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.
Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.
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