Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası - Son Dakika
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Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası

Juventus\'un Fransız futbolcusu Paul Pogba\'ya 4 yıl futboldan men cezası

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. Pogba'nın hakkında açılan soruşturma sona erdi ve Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu tarafından cezası verildi. Pogba'nın CAS'a başvurarak karara itiraz etmesi bekleniyor.

29.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.

30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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