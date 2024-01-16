 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu

Kütahya'da düzenlenen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Futsal müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı il finallerinde il birincisi oldu. Kütahya'da düzenlenen İl müsabakalarında kız Futsal takımı il birinciliğini elde etti ve Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca Badminton Kız takımı il 2.si, Badminton erkek takımı il 3.sü oldu.

Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu
16.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu.

Kütahya'da düzenlen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Futsal müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı il finallerinde il birincisi oldu

Futsal Kütahya finallerinde Pazarlar Spor Lisesi kız takımı kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi.

Kütahya'da düzenlenen İl müsabakalarında kız Futsal takımı il birinciliğini elde etti. Pazarlar Spor Lisesi Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil ekmeye hak kazandı.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün müsabakaların andından yaptığı değerlendirmede, "2023-2024 Yılı Okul Sporları Kız Futsal branşında Simav bölgesinde 1. Olarak Kütahya'da mücadele eden Okul takımımız Kütahya'daki rakiplerini de geride bırakarak İl birincisi oldu ve Kütahya İlini Bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazanmıştır.. Ayrıca Badminton Kız takımımız İl 2.si, Badminton erkek takımımız il 3.sü olmuştur. Bu başarıları kazanmamızda Okulumuza destekleri olan Pazarlar Belediye Başkanı Sayın Bilal Demirci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar Kağan Ulu'ya, Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, Bölgesel maçlarda takımımıza başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pazarlar, Kütahya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:43:42. #1.12#
SON DAKİKA: Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement