Pazarlar Spor Lisesi, kız futsal takımı il finallerine damga vurdu.

Kütahya'da düzenlen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Futsal müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı il finallerinde il birincisi oldu

Futsal Kütahya finallerinde Pazarlar Spor Lisesi kız takımı kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi.

Kütahya'da düzenlenen İl müsabakalarında kız Futsal takımı il birinciliğini elde etti. Pazarlar Spor Lisesi Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil ekmeye hak kazandı.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün müsabakaların andından yaptığı değerlendirmede, "2023-2024 Yılı Okul Sporları Kız Futsal branşında Simav bölgesinde 1. Olarak Kütahya'da mücadele eden Okul takımımız Kütahya'daki rakiplerini de geride bırakarak İl birincisi oldu ve Kütahya İlini Bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazanmıştır.. Ayrıca Badminton Kız takımımız İl 2.si, Badminton erkek takımımız il 3.sü olmuştur. Bu başarıları kazanmamızda Okulumuza destekleri olan Pazarlar Belediye Başkanı Sayın Bilal Demirci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar Kağan Ulu'ya, Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, Bölgesel maçlarda takımımıza başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA