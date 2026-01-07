Şampiyon öğrencilere ödüller ve burs müjdesi - Son Dakika
Şampiyon öğrencilere ödüller ve burs müjdesi

Şampiyon öğrencilere ödüller ve burs müjdesi
07.01.2026 11:54  Güncelleme: 11:57
Kütahya'da Pazarlar Spor Lisesi, okul sporlarında büyük başarılar elde eden öğrencilerine ödüller ve burslar vererek destekledi. Eğitim bursu müjdesi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, öğrencilerin spordaki başarısının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kütahya'da düzenlenen okul sporlarında başarı kazanan Pazarlar Spor Lisesi öğrencilerine ödüller ve burs verildi.

Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına damga vurmaya devam ediyor "85 Öğrenci ile 85 Madalya" sloganıyla yola çıkan Pazarlar Spor Lisesi, katıldığı branşların henüz yarısında 50 madalya ve kupa kazanarak büyük bir rekora imza attı. Şampiyon öğrenciler; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Çalışkan, Okul Müdürü Muammer Gökalp ve Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Erdinç ile birlikte ilk olarak Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Açıkgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, başarılı sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Ziyaretlerin bir sonraki durağı ise Pazarlar Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Bilal Demirci, il birincisi olan öğrencilere verdiği sözü tutarak, genç sporculara 10 ay boyunca devam edecek eğitim bursu müjdesini verdi. Başkan Demirci, spora olan desteğin artarak süreceğini ve bundan sonraki müsabakalarda da il birincisi olacak her öğrenciye aynı şekilde ödül ve burs verileceğini duyurdu.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, yakalanan başarı grafiği ve teknik detaylar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gökalp, "Bu yıl 85 öğrencimizle '85 Madalya' hedefi koymuştuk. Şu ana kadar hentbol kız, badminton kız-erkek, bilek güreşi kız-erkek, futsal kız, güreş ve oryantiring branşlarında toplamda 50 madalya ve kupayı okulumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Henüz yolun yarısındayız; önümüzde erkek futsal, floor curling, bocce, tekvando, wushu sanda, atletizm ve kriket branşlarındaki müsabakalar var. Bu başarı; Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maddi ve manevi destekleriyle harmanlanan bir vizyonun sonucudur" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Gökalp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye Başkanımızın il birincilerine sağladığı burs desteği, öğrencilerimizi daha çok başarılı olmak için inanılmaz motive etti. Bizlere her zaman destek olan Kaymakamımız Alper Açıkgöz'e, Belediye Başkanımız Bilal Demirci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Çalışkan'a ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz; Pazarlar'dan, Kütahya'dan ve bölgemizden ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek Milli Sporcular çıkarmaktır. Türkiye dereceleri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Demirci, Kütahya, Burs, Spor, Son Dakika

