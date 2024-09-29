TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Viranşehir Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.
Hakemler: Esad Sadık Demirtaş, İsmail Semih İleri, Mustafa Poyraz
Pazarspor: Salih Şenbaş, Ali Ekber Öz, Emre Akgün (Aras Aydın dk. 57), Berkehan Biçer, Furkan Yılgın, Esat Kabahel (Ali Alperen Çelik dk. 78), Yavuz Alemdar (Yusuf Mutlu dk. 68), Hacı Şükrü Çiçek (Fatih Ateş dk. 68), Erhan Şengül, Göktuğ Yılmaz (Sefa Tunç dk. 46) Mustafa Sol
Yedekler: Dursun Miraç Vural, Bekir Mustafa Meral, Adnan Emir Koldere, Bertan Özkan, Metin Caner Akbayrak
Viranşehir Belediyespor: Mehmet Salih Demircan, Mehmet Bavver Özbahçeci, Seyit Ahmet Altın, Tamer Aşık, Selim Şahin (Mehmet Halil Daniş dk. 46), Mustafa Aydın (İbrahim Halil Zencirci dk. 78), Muhammed Burak Taşdemir, Mehmet Ali Akın (Bedirhan Kahraman dk. 46), Muhammed Hasan Yıldırım, Alpay Aldemir (Ömer Çetinbaş dk. 46), Baha Kısacık (Mahmut Pascı dk. 66)
Yedekler: Nurullah Yıldırım, Arda Ertekin, Rahmi Can Karadaş, Ufukcan Engin, Yusuf Çetin
Goller: Furkan Yılgın (dk. 5), Yavuz Alemdar (dk. 28), Göktüğ Yılmaz (dk. 37), Mustafa Sol (dk.54 ve 89) (Pazarspor) - RİZE
Son Dakika › Spor › Pazarspor'dan Fırtına Gibi Galibiyet: 5-0 - Son Dakika
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