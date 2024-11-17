Pazarspor, Osmaniyespor\'u Geçti

TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Burak Kamalak, Orhan Timurtaş Ozan Gürleyük
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Ali Ekber Öz (Bekir Mustafa Meral dk. 46), Emre Akgün, Aras Aydın, Furkan yılgın, Sefa Tunç, Erhan Şengül (Emirhan Atilla dk. 88), Gökhan Yılmaz (Hacı Şükrü Çiçek dk. 75), Yavuz Alemdağ (Metin Albayrak dk. 75), Berta Özkan (Esat Kabahel dk. 46), Mustafa Sol
Osmaniyespor: Tolgahan Acar, Birkan Öksüz, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Gürcan Gözüm, Mehmet Aslan (Emirhan Çavuş dk. 75), Abdulkadir Akyıldız (Halil Karataş dk. 71), Mustafa Samican Keskin (Ali Kucık dk. 46), Mertcan Akkaya (Taylan Özgün dk. 46), Yusuf Onur Arıkan, Oğuzhan Şahin Uzun (Serhan Yılmaz dk. 62)
Gol: Mustafa Sol (dk. 90+1) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Fırkan Yılgın, Seda Tunç (Pazarspor), Mustafa Samican Keskin (Osmaniyespor) - RİZE
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