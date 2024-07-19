Pazarspor, Yavuz Alemdar'ın sözleşmesini yeniledi

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, oyuncusu Yavuz Alemdar'ın sözleşmesini yeniledi.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, geçen sezon kadrosunda yer alan ve başarılı kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile devam kararı aldı. Alemdar, mavi-beyazlı takım ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini imzaladı.

Yavuz Alemdar, geçen yıl 2 gol 7 asistlik bir performans ile takımına katkı sağladı. - RİZE