Pazaryeri'de kurumlar arası voleybol turnuvasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı - Son Dakika
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Pazaryeri'de kurumlar arası voleybol turnuvasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı

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Pazaryeri\'de kurumlar arası voleybol turnuvasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı
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Pazaryeri'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi. 6 kurumun mücadele ettiği turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci olurken İlçe Devlet Hastanesi ikinci, Jandarma Komutanlığı üçüncü oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık kupası sahiplerini buldu.

Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi. 6 kurumun mücadele ettiği turnuvada şampiyon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Pazaryeri Kaymakamlığı himayesinde, Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, kurumlar arasında dayanışma ve spor ruhunu bir araya getirdi. Büyük mücadele ve centilmence karşılaşmalara sahne olan organizasyonda takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuvanın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, İlçe Devlet Hastanesi ikinci, İlçe Jandarma Komutanlığı ise üçüncü oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Cumhuriyetimizin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu turnuva, kurumlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladı. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Bu tür organizasyonlarla sporu toplumun her kesimine yaymayı ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüDevlet HastanesiPazaryeriJandarmaGüncelSporSon Dakika

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