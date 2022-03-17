Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek

17.03.2022 20:01
Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Antrenmanda sakatlanan Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde, sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, sağlık ekibince tedavisine başlanan Henrique'nin, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig, Pedro Henrique, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek - Son Dakika


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