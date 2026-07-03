Pehlivanlar Kırkpınar Öncesi Dua Etti - Son Dakika
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Pehlivanlar Kırkpınar Öncesi Dua Etti

Pehlivanlar Kırkpınar Öncesi Dua Etti
03.07.2026 16:53
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, Selimiye Camisi'nde cuma namazı kılarak dua etti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar, er meydanına çıkmadan önce Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'nde cuma namazını kılarak dua etti.

Asırlardır süren Kırkpınar geleneğinin önemli ritüellerinden biri olan cuma namazında, Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen pehlivanlar Selimiye Camisi'nde saf tuttu. Güreşseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği camide yaşanan kalabalık nedeniyle çok sayıda vatandaş ve pehlivan namazını avlu ve bahçede eda etti.

Namaz öncesinde mevlit okunurken, Edirne Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kazasız, belasız ve hayırlı geçmesi temennisiyle dua edildi.

Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli ise vaazında Kırkpınar'ın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, yüzyıllardır yaşatılan önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür etti.

Cuma namazının ardından pehlivanlar ve vatandaşlar cami avlusunda bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Daha sonra pehlivanlar, güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'na geçti.

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'da yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini söyledi. Tarihi yapının özgün dokusunun korunduğunu ifade eden Yeşil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Er meydanına emeklerinin karşılığını almak için çıktıklarını dile getiren Yeşil, "Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara, hakemlere ve yöneticilere başarılar diliyorum. İddialıyım ancak kendimi favori olarak görmüyorum. Kırkpınar'ın her anını yaşayarak güzel güreşler yapmak, seyircilere mücadele dolu karşılaşmalar izletmek istiyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pehlivanlar Kırkpınar Öncesi Dua Etti - Son Dakika

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