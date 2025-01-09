Pendik'teki Down Sendromlu Öğrencilerin Taekwondo Kursu Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Spor

Pendikli down sendromlu öğrencilerin antrenman görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği kurs, eğlenceli anlara sahne oluyor.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ve özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen taekwondo kursu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Down sendromlu öğrencilerin antrenman görüntüleri kısa sürede gündem oldu ve takdir topladı.

Dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği kurs, öğrencilerin hem eğlenerek zinde kalmasını hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Öte yandan antrenmanlar, renkli görüntülere sahne olarak izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Pendik Belediyesi, sporun birleştirici gücüyle özel gereksinimli bireylerin hayatlarına değer katmaya devam ediyor. - İSTANBUL