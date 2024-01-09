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Pendikspor - Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Antalyaspor'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Pendikspor - Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Antalyaspor'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. İlk yarıda her iki takım da gol fırsatları yakaladı ancak sadece Antalyaspor'un Bahadır Öztürk'ün golü geçerli sayıldı. İkinci yarıda ise Pendikspor'un beraberlik için mücadele etmesi bekleniyor.

Pendikspor - Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Antalyaspor\'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı
09.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sequeira'nın sol kanattan ortasında doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Leite, sağına uzanarak son anda çıkardı.

16. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kazanan Sequeira'nın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.

19. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Safuri, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Altıpas içinde iyi yükselen Bahadır Öztürk, kafayla topu ağlara yolladı. 0-1

40. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunu kaleci Leite çıkardı. Dönen topta Halil Akbunar, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. VAR incelemesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Çekiçi, Murat Akça, Rassoul, Diaby, Erdem Özgenç, Welinton, Efe Sayhan, Thuram

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Safuri, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Bytyqi, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Larsson, Kaluzinski, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Holtmann, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Bahadır Öztürk (dk. 19) (Antalyaspor)

Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pendikspor - Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Antalyaspor'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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